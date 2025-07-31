Ветеранов СВО планируют вовлекать в предпринимательство через специальные программы

Экономист Эльвира Глухова сообщила, что члены рабочей группы Минэкономразвития предложили интегрировать ветеранов специальной военной операции в предпринимательское сообщество с помощью образовательных программ, наставничества и финансовой поддержки.

По словам Глуховой, рабочая группа действует по трем основным направлениям: взаимодействие с органами власти для обмена опытом и выработки рекомендаций, привлечение крупного бизнеса к реализации программ наставничества и внедрение «коробочных» решений, а также интеграция ветеранов в трудовую деятельность предпринимателей.

Экономист отметила, что главная задача — не только профессиональная адаптация участников СВО, но и создание среды, в которой они смогут заинтересоваться бизнесом и получить материальную, организационную и образовательную поддержку на всех этапах развития своего дела. Глухова подчеркнула, что для ветеранов важно сохранить боевое братство и в мирной жизни, объединившись ради развития собственного бизнеса и работы на благо страны.

В регионах уже реализуются кадровые программы для ветеранов, предоставляются льготные кредиты, субсидии и гранты, а крупные банки предлагают комплексное сопровождение бизнеса. Глухова также предложила использовать краудлендинговые платформы для сбора средств на стартапы ветеранов.

«Помощь участникам специальной военной операции в реализации предпринимательского потенциала является важнейшей задачей государства и бизнеса. Вовлечение героев СВО в предпринимательское сообщество поможет решить и важную социальную задачу — изменить отношение общества к бизнесу и сформировать образ ответственного предпринимателя», — отметила Эльвира Глухова в эфире радио Sputnik.