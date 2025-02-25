Ветеранам СВО в Коломне рассказали о льготах при получении медицинской помощи

Прием прошел по инициативе коломенского отделения фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО. Свои вопросы по здравоохранению главе округа и руководителю медучреждения смогли задать ветераны спецоперации и члены их семей.

«Прежде всего, ветераны озвучили вопрос получения льготных лекарственных препаратов по федеральной льготе. Еще один вопрос был посвящен оформлению группы инвалидности и для тех, кто уже завершил службу, и для тех, кто пока находится в рядах Вооруженных сил. Разъяснил алгоритм действий в том и другом случае. Был и частный вопрос о необходимости проведения дополнительных обследований для участника СВО. Все обращения ветеранов и членов их семей взяты в работу. На часть вопросов удалось ответить в ходе приема, несколько вопросов рассмотрим отдельно и предложим варианты их решения», — сказал главврач Николай Макаров.

По словам главы округа Гречищева, общая задача администрации округа и руководителей различных служб и сфер деятельности заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы жители округа, участвовавшие в специальной военной операции, а также члены их семей и семьи погибших участников СВО, как можно реже сталкивались с какими-либо сложностями, а если такое произойдет, могли оперативно их решить.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.