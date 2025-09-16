Ветеран СВО с ампутацией в Дубне разработал дорожную карту для раненых бойцов

Леонид Щедролюбов из Дубны готов оказать поддержку всем, для кого возвращение к мирной жизни после СВО становится испытанием, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сам на передовую пошел добровольцем, по зову сердца, готовился к этому. В июле 2023 года подписал контракт, а в сентябре подорвался на мине, получил серьезное ранение.

«Самое сложное для меня было — это принять себя таким новым, без части тела. Но это довольно быстро прошло. Меня окружили близкие, родственники, друзья, меня поддерживали, даже люди знакомые писали слова благодарности. Меня так сильно это тронуло», — рассказывает ветеран СВО Леонид Щедролюбов.

Леонид — человек православный. Преодолеть последствия ранения ему помогли не только родные люди, но и вера: «Я понимал, что может быть все, на все воля Божья. С этими мыслями любую трудную ситуацию, любое ранение с верой в Бога все можно преодолеть».

И хотя можно сказать, что ранение разделило жизнь Леонида на до и после, ветеран СВО ни о чем не жалеет. И сегодня радуется каждому дню:

«Я вернулся другим человеком, но мне кажется, я стал только лучше, как мне люди говорят. Я стал более активен, чем был до ранения. Живу такой же жизнью, только еще более насыщенной», — признается Леонид.

Что касается ограничений из-за протеза, то Леонид их не ощущает. Так, выходной день для ветерана специальной военной операции — время спорта. Он уверен, чем больше двигаешься, тем больше светлых мыслей. Поэтому утро встречает в тренажерном зале. Нагрузка не слабая. Более того, уже с протезом он второй раз подписал контракт и ушел на фронт. Говорит, все больше людей после ранений возвращаются в зону проведения СВО: «Люди идут до конца. И это хорошо, что так. Не сломались».

СВО продолжается и участие дубненца в ней тоже. Правда, теперь удаленно. Состоит в дубненском отделении Ассоциации ветеранов. Отмечает, здесь проводят важную работу. Леонид видит свою миссию в том, чтобы помогать адаптироваться к жизни в тылу, тем, кто возвращается с фронта и поддерживать тех, кто находится на передовой. Леониду есть, чем поделиться с ранеными бойцами. Для тех, кто после получения травмы столкнулся с новой реальностью, он — пример.

«Я готов помогать ребятам с тяжелыми ранениями. Человек в этой ситуации не должен оставаться в вакууме, ему надо задать позитивный настрой, надо объяснить, что это решаемо, не катастрофа. Когда это говорит человек, который это все прошел, к нему относятся доверительно. Любому человеку, который обращается, готов дать дорожную карту, напутствия», — подчеркивает ветеран СВО Леонид Щедролюбов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.