Ветеран СВО рассказал, как получил инвалидность на фронте и продолжает активную жизнь

Ветеран специальной военной операции Евгений Рякин из Екатеринбурга получил тяжелое ранение под Авдеевкой в начале 2024 года и теперь передвигается на коляске. После возвращения домой он получил поддержку от фонда «Защитники Отечества» и рассказал о своей адаптации к мирной жизни, сообщает «ФедералПресс» .

Евгений Рякин родился в Кировской области и с 2010 года живет в Екатеринбурге. До участия в специальной военной операции он работал инженером-строителем и занимал руководящие должности на крупных строительных объектах, в том числе на Белоярской АЭС и военных объектах министерства обороны.

В 2023 году Рякин подписал контракт с вооруженными силами и отправился на фронт в качестве снайпера первого стрелкового батальона 114-й бригады первого армейского корпуса ДНР. В начале 2024 года во время штурма под Авдеевкой он получил тяжелое ранение — пуля повредила спинной мозг, и теперь он передвигается на инвалидной коляске.

После лечения и реабилитации в Санкт-Петербурге Рякин вернулся в Екатеринбург и обратился в фонд «Защитники Отечества». Фонд помог ему получить специальный автомобиль с ручным управлением и спортивные коляски. Ветеран отметил, что с автомобилем стало проще передвигаться по городу и заниматься спортом.

Рякин продолжает работать в строительной сфере, участвует в спортивных соревнованиях по парабоксу и армрестлингу, а также в чемпионате «Абилимпикс». Он рассказал, что доступная среда в российских городах постепенно улучшается, но еще требует доработки с учетом мнения людей с инвалидностью.

Ветеран подчеркнул, что не считает себя героем и не акцентирует внимание на своем статусе. По его словам, поддержка фонда и государства помогает ему вести активную жизнь, а главное — не останавливаться и подавать пример другим.