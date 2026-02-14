Ветеран СВО Протченко: в «Героях Подмосковья» каждый готов прийти на помощь

Помимо концентрированного погружения в сферу государственного и муниципального управления, в программе «Герои Подмосковья» есть еще так называемые «сетевые возможности», сообщил РИАМО ветеран СВО, участник программы Алексей Протченко.

«Строгий отбор участников сформировал из нас группу высокомотивированных единомышленников, где каждый готов прийти на помощь друг другу», — сказал Протченко.

Он отметил, что участники обучения постоянно поддерживают связь, что в будущем откроет для них дополнительные возможности.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

