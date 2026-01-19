Ветеран СВО помогает коллегам адаптироваться к новой жизни на гражданке

Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Дмитрий Паиров продолжил служить Родине и на гражданке. Он работает социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества» в Краснодарском крае и помогает героям адаптироваться к мирной жизни, в том числе разобраться с выплатами и медицинскими вопросами, сообщает пресс-служба госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

У Паирова есть уникальный жизненный опыт, который делает работу в фонде особенной. Каждого боевого товарища он понимает с полуслова, потому что ветеран прошел все то же, что и они. Это самая ценная поддержка для тех бойцов, которые начинают новый путь.

«По моему мнению, миссия фонда — чтобы бойцы при увольнении не думали, что они остались одни. Фонд с ними и будет им помогать всегда», — рассказал социальный координатор.

В фонде Паиров занимается помощью в оформлении санитарно-курортного лечения, социальной реабилитации, лекарственного обеспечения для ветеранов СВО. Также он дает информацию о переобучении и трудоустройстве, предоставлении технических средств реабилитации.

«Мне нравится работать в фонде, потому что я испытал те же чувства, что и бойцы сейчас испытывают. Я хочу им помогать, чтобы они реализовывались после увольнения, чтобы не думали о том, что о них забыли», — отметил Паиров.

Чаще всего вопросы у ветеранов возникают по поводу выплат и заключению ВВК. Соцкоординатор направляет их в медучреждения для лечения или дальнейшего сбора документов. Сам Паиров получил от фонда спортивный протез. Теперь он может активно заниматься спортом и физическими упражнениями.

«Хочу сказать ребятам, которые возвращаются из зоны СВО, чтобы они не думали, что о них забыли. Есть фонд, который поможет им адаптироваться в этой жизни. О них все помнят и готовы помогать», — заключил Паиров.

