Ветеран СВО озвучил, где проходит практику по программе «Герои Подмосковья»

В Московской области успешно реализуется программа «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам СВО, вернувшимся домой, получить новую профессию и продолжить служить Родине, но уже в другом формате. Ветеран спецоперации, старший лейтенант, участник обучения Игорь Тараканов рассказал РИАМО, что уже успешно прошел два очных модуля, после чего началась вторая стажировка.

«После первого модуля была стажировка два месяца, и я проходил ее у нас в городском округе (Наро-Фоминском — ред.), в дирекции по капитальному строительству. Там мне, в общем, многое знакомо, потому что я 22 года на стройке, на руководящих должностях, и это моя среда. Но вот второй этап стажировки сейчас прохожу уже в территориальном управлении. Если переводить на русский язык, это мэрия, мэрия города Наро-Фоминска. Сейчас просто называется территориальное управление: раньше был мэр, а сейчас начальник территориального управления», — сказал Тараканов.

По словам ветерана СВО, вторая стажировка проходит интересно и насыщенно. Он наряду с другими чиновниками участвует в выездных мероприятиях, общается с населением и решает разные вопросы местных жителей на местах.

«Это уже другая специфика, другой масштаб задач и другое понимание того, как работает система „на земле“», — добавил участник программы.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

