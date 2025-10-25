Ветеран СВО о программе «Герои Подмосковья»: «Все серьезно, как в университете»

Обучение в рамках региональной программы «Герои Подмосковья» проходит на серьезном уровне, как в университете. Обучение рассчитано на один год и состоит из четырех этапов, сообщил РИАМО финалист программы, ветеран СВО, лейтенант запаса Игорь Какушкин.

«Если говорить о программе в целом, у нас запланировано четыре очных модуля: первый прошел, впереди еще три — в ноябре, феврале и апреле. Каждый длится 11 дней, и на каждом предусмотрен выезд в новый город. Обучение интенсивное: с 9 утра до 8 вечера, с короткими перерывами. Есть зарядка, лекции, практические занятия, деловые игры. Вечером — ужин, иногда и в девять», — рассказал Какушкин.

Он подчеркнул, что кульминацией модуля является экзамен. Участники вытягивают билеты и отвечают преподавателям, которые приезжают на экзамен. Ветеран СВО учится в нескольких местах параллельно, но уже привык к такому ритму.

По словам финалиста программы, есть интересная практика — утренняя рефлексия. Каждый день начинается с обсуждения прошедшего дня: что удалось, какие впечатления, выводы. Это помогает закрепить материал. Работа идет и индивидуально, и в группах.

Каждый день состав групп меняется, поэтому участники все время знакомятся с новыми людьми. За один модуль можно пообщаться со всеми 70 участниками. Это сначала немного непривычно, но потом понимаешь, насколько это полезно: формируется единая команда, заключил Какушкин.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» призвана содействовать ветеранам СВО в реализации их устремлений. Задача — формирование команды опытных и квалифицированных управленцев из числа участников СВО, которые потенциально смогут занимать должности в государственных учреждениях Московской области, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях.

Курс переквалификации организован в смешанном очно-заочном формате и предоставляется бесплатно. Обучение рассчитано на один год, а состоит оно из четырех этапов. В промежутках между ними участники проходят стажировки в государственных и муниципальных учреждениях под руководством опытных кураторов.

Чтобы стать участником программы, требуется зарегистрироваться на официальном сайте, заполнить заявку и предоставить эссе, дождаться приглашения на тестирование и узнать результаты отбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«В ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем», — сказал глава региона.

