Ветеран СВО назвал «Героев Подмосковья» программой со смысловым стимулом

В Московской области успешно реализуется программа «Герои Подмосковья», в рамках которой бойцы СВО проходят обучение и повышают свою квалификацию. Ветеран СВО, старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Игорь Тараканов рассказал РИАМО, что каждый, кто приходит учиться, находит свои смыслы. Для него обучение — это личная мотивация.

«Для меня это еще и личная мотивация. У меня тяжелое ранение, инвалидность, и я начал привыкать к пенсионной жизни. Но, честно скажу, скучновато. Я еще не совсем старый, чтобы вот так „на печи сидеть“. Хотелось движения, хотелось чего-то нового, хотелось ощущать, что ты нужен и можешь быть полезен», — рассказал Тараканов.

По словам ветерана СВО, обучение дает участникам не только перспективы, но также хорошо развивает навыки и является смысловым стимулом.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.