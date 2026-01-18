Ветеран СВО Киселенко: программа «Герои Подмосковья» помогает быть полезным РФ
Программа «Герои Подмосковья» в первую очередь позволяет получить новые знания. Это развитие профессиональных навыков и постоянное самосовершенствование, сообщил РИАМО ветеран спецоперации, участник программы Алексей Киселенко.
«Это возможность, скажем так, влиять на судьбу нашего государства. Может быть, это громко сказано, но, тем не менее, это возможность что-то делать для своего государства, для своего народа», — сказал Киселенко.
Ветеран СВО добавил, что также региональная программа предоставляет возможность приносить пользу на госслужбе, если нет возможности продолжать служить в погонах.
О программе
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.
Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.
«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.
