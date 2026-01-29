Ветеран СВО Киселенко поблагодарил губернатора за программу «Герои Подмосковья»
Ветеран СВО Алексей Киселенко в разговоре с РИАМО поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за программу «Герои Подмосковья».
«Что касается вдохновения, то, думаю, об этом лучше говорить уже по окончании обучения, по результатам. Тогда можно будет точно сказать, ради чего все это было», — отметил Киселенко.
Он подчеркнул, что сейчас с уверенностью может сказать только спасибо губернатору за эту программу и за возможность в ней участвовать.
«У меня только слова благодарности», — добавил ветеран СВО.
О программе
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.
Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.
«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.
