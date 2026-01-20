Ветеран СВО Карпушин: вернуться к жизни помог спорт и фонд «Защитники Отечества»

Ветеран СВО Александр Карпушин, прошедший реабилитацию после тяжелого ранения, заявил, что вернуться к жизни ему помог фонд «Защитники Отечества» и спорт.

В зону СВО житель Новосибирска отправился в сентября 2022 года. Участвовал в боях под Авдеевкой. Военнослужащий был награжден «Георгиевским крестом» и орденом Мужества.

В октябре 2023 года Александр подорвался на мине. Из-за полученных ранений мужчине ампутировали ногу, впереди предстояла долгая реабилитация. Вернуться к мирной жизни помог спорт. С июня 2025 года Александр является игроком первой в России команды ветеранов СВО по ПОДА-футболу.

«Футбол тебе дает силы. Я погрузился в этот футбол и даже не жалею нисколько», — сказал Карпушин в эфире Первого канала.

Фонд «Защитники Отечества» вручил Александру специальную коляску, которая позволяет самостоятельно спускаться и подниматься по лестнице. По словам ветерана, это позволило ему стать самостоятельным человеком. Данные коляски производят в Новосибирске. В месяц производят около 100 колясок, в том числе для ПОДА-футбола.

Ветеран Николай Бугаков уже год руководит центром практической подготовки беспилотных авиационных систем во Владимирской области. Николай окончил аэрокосмический университет. В настоящее время Бугаков обучает студентов пилотированию и сборке БПЛА.

На СВО Николай ушел добровольцем. В ходе выполнения одной из боевых задач попал под минометный обстрел и получил тяжелое ранение. Военнослужащему ампутировали руку.

«Семья начала помогать в реабилитации. Потом подключились фонд „Защитники Отечества“. Затем к семейной реабилитации подключилась и спортивная реабилитация», — отметил Николай.

Бугаков увлекся сноубордом и даже стал обладателем Кубка «Защитников Отечества». Также свободное время ветеран СВО в тренажерном зале. Николай выступает в пауэрлифтинге с одной рукой. По словам Николая, в декабре на региональных соревнованиях он выполнил второй взрослый разряд по общей сумме 365 кг среди здоровых.

У ветерана СВО Сергея Красильникова из Тульской области держит семь коз, пони и пару лошадей. Бывший военнослужащий держит большое хозяйство. При этом по профессии Сергей является летчиком гражданской авиации. После начала спецоперации Красильников ушел добровольцем на фронт, оставив престижную профессию.

«Судьба России в наших руках. Была возможность помочь и приблизить Победу, поэтому (отправился на СВО-ред.)», — рассказал Сергей.

Красильников принимал участие в боях на харьковском направлении. По его словам, мирное населения голодало и сидело в подвалах. Сергей передавал им свой сухпаек и приносил конфеты. В благодарность 9-летняя Злата подарила Сергею букет цветов и маленькую куклу.

Сегодня Сергей учится в педагогическом вузе и мечтает оказывать помощь детям, нуждающимся в реабилитации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.