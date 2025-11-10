Ветеран СВО из Раменского получил возможность вернуться к активной жизни

В подмосковном Реутове открылся первый межмуниципальный отдел Государственного фонда «Защитники Отечества». Это важный шаг для повышения доступности и качества помощи ветеранам СВО и их семьям, где все вопросы будут решаться комплексно, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особая гордость за раменчанина, ефрейтора Андрея Вурдова, участника СВО, награжденного медалями «За отвагу» и «За укрепление боевого содружества». Глава Раменского округа поделился, что Государственный фонд «Защитники Отечества» оказал ему всестороннюю поддержку в реабилитации после ранения и смог сделать такой значимый подарок, как специально оборудованный автомобиль.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева вместе с вице-губернатором Московской области Людмилой Болатаевой вручили Герою ключи от нового автомобиля с ручным управлением. Этот транспорт — возможность полноценно вернуться к активной жизни и восстановить мобильность, ведь на нем Андрею будет удобно добираться до центров реабилитации и бассейна, который ему особенно нравится.

Для обеспечения комплексного и оперативного решения вопросов ветеранов в Фонде функционирует единая платформа, объединяющая представителей ключевых ведомств: военных комиссариатов, Государственного юридического бюро, прокуратуры, Бюро медико-социальной экспертизы и Социального фонда России. Это устранило необходимость многократных обращений в различные инстанции.

«Андрей Михайлович, благодарим Вас за службу и гордимся Вашим мужеством. Раменский округ продолжит всесторонне поддерживать ветеранов», — сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.