Ветеран СВО из Подмосковья планирует открыть спортзал для инвалидов-колясочников

Во время фестиваля-форума «О, спорт, ты мир!» в округе Пушкинский ветеран СВО Виктор Шерстнев рассказал, что планирует открыть спортивный зал, приспособленный для людей в инвалидных колясках.

«Очень важна поддержка близких, особенно на первых порах. Важно знакомиться с людьми, которые прошли этот нелегкий путь. Первые два года реабилитации мне помогла семья. Когда восстановился, то я стал более самостоятельным. Фонд „Защитники Отечества“ очень сильно помогает во многом», — сказал Шерстнев.

Он отметил, что фонд помог ему с реабилитацией и год назад приобрел ветерану автомобиль. Шерстнев планирует открыть спортивный зал, приспособленный для людей в инвалидных колясках.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Ольга Ермакова в ходе фестиваля-форума «О, спорт, ты мир!» напомнила, что работа их организации ориентирована на помощь ветеранам СВО, их семьям. Кроме того, организация приобщает ветеранов к спорту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.