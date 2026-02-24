Ветеран СВО из Можайского округа помогает фронту

Ветеран специальной военной операции Максим Грабовский в Можайском округе участвует в сборе гуманитарной помощи для бойцов. Дважды кавалер ордена Мужества вернулся к мирной жизни и поддерживает отправку грузов в зону боевых действий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Максим Грабовский в марте 2022 года одним из первых отправился выполнять боевые задачи. В составе бронегруппы он занимался разминированием и служил в штурмовых подразделениях. За проявленное мужество награжден орденом Мужества дважды. Также он участвовал в командировках на дальние рубежи, в том числе в страны Африки, где российские военнослужащие выполняли задачи особой важности.

После возвращения к мирной жизни ветеран обосновался в родном Можайске. Он учится на третьем курсе по специальности, связанной с помощью людям. Дома его ждут супруга, две дочери и внучка.

Максим Грабовский продолжает поддерживать сослуживцев. Недавно он помог сформировать гуманитарный груз для отправки в зону боевых действий и поделился своим опытом с социальным координатором государственного фонда «Защитники Отечества» Галиной Аксеновой.

«Я все это видел своими глазами. Необходимо понимать, что все, что мы отправляем, особенно одежда и белье, — это расходный материал. Там, где идут бои, нет времени возиться с пуговицами. При оказании первой помощи раненому форму не снимают, ее срезают. Повторно использовать такие вещи невозможно», — рассказал он.

Он также подчеркнул значимость гуманитарной помощи для морального состояния бойцов.

«После госпиталя, когда раненый приходит в себя, для него огромная радость получить что-то чистое и сухое. Даже простые домашние вещи означают, что он жив и частичка дома рядом», — пояснил Максим Грабовский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.