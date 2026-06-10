Ветеран СВО из Можайска выполнил норматив мастера спорта по военному жиму

Член Можайского отделения Ассоциации ветеранов СВО, участник специальной военной операции Роман Гомыляев доказал, что невозможное возможно. Спортсмен, получивший тяжелое ранение и лишившийся ноги, официально подтвердил звание «Мастер спорта» по военному жиму. За плечами Романа — не только победы на турнирах, но и собственное фермерское хозяйство, парашютный прыжок и железная воля к жизни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Роман Гомыляев — настоящий герой нашего времени. В 2022 году он принял добровольное решение уйти на передовую. Служил заместителем командира взвода в инженерно-саперном полку, за проявленное мужество удостоен медали Суворова. В боях он получил тяжелое ранение, приведшее к ампутации ноги, но это не сломило его боевой дух.

Вернувшись к мирной жизни, Роман не только не сдался, но и начал ставить перед собой амбициозные цели. Сегодня его главное детище — крестьянско-фермерское хозяйство «Баранья ферма», которое он создал вместе с супругой. Пройдя обучение в «Школе фермера» и выиграв грант, ветеран успешно развивает разведение птицы и скота.

Тем не менее, настоящая страсть Романа — спорт. Он ведет активный образ жизни: прыгал с парашютом, постоянно участвует в соревнованиях по адаптивным видам спорта. Совсем недавно на II межрегиональном Открытом физкультурном инклюзивном фестивале «Кубок мужества» Роман занял первое место в дисциплине «пауэрлифтинг», выжав лежа феноменальные 170 килограммов.

Но главная новость ждала впереди. В возрасте 45 лет Роман Гомыляев официально получил звание «Мастер спорта» по дисциплине «военный жим». К этому титулу он шел долгие годы.

Сам Роман рассказал, что начал заниматься пауэрлифтингом еще 16 лет назад. Пик его формы пришелся на 2016 год: при собственном весе 94 кг он жал 200 кг на два раза, что соответствует уровню мастера спорта международного класса, приседал с весом 275 кг и тянул штангу 265 кг. Однако тогда он не выступал на официальных соревнованиях.

После возвращения со специальной военной операции ветеран начал восстанавливать форму, выступать в своей возрастной категории и занимать призовые места.

«Я занял 1 место на соревнованиях „Сила Горизонта“ и выполнил норматив мастера спорта по военному жиму. Спорт помогает мне жить и показывать пример другим ребятам, которые вернулись с СВО», — поделился эмоциями Роман Гомыляев.

10 июня историю Романа Гомыляева увидят миллионы зрителей — он станет гостем программы Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Не пропустите выпуск в 17:00, чтобы услышать из первых уст о мужестве, спорте и силе духа нашего прославленного земляка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.