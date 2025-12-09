Ветеран СВО из Люберец нашел себе миссию в мирной жизни

В День Героев Отечества Заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы, участник спецоперации и член партии «Единая Россия» Николай Чернобровкин рассказал нам о том, как меняет человека служба, и кто помогает бойцам после возвращения домой.

После войны понимаешь настоящую цену каждому дню

Решение отправиться на фронт Николай называет одновременно трудным и неизбежным. Годы, в течение которых он наблюдал за ситуацией в Донбассе, постепенно делали выбор всё более очевидным.

«Для меня слова «Родина» и «долг» - не формальность. Я видел, как людям там тяжело. Понимал: если не мы, то кто?» — вспоминает он.

Потери он считает самой тяжёлой частью службы:

«Каждый погибший - как будто отрывают кусок души. Но бывали и моменты, которые давали невероятную силу - когда жители освобождённых территорий благодарили нас».

После возвращения у него изменилось отношение к вещам, которые раньше казались незаметными:

«Тишина, горячий чай, возможность спокойно спать - раньше это не ценил. А сейчас понимаю настоящую цену каждому дню».

Братство — когда делят последний сухарь

Николай много говорит о людях, с которыми служил:

«У нас всё строилось на братстве. Командир как отец, ребята как братья. Абсолютное доверие. Там нет места интригам, потому что от каждого зависит жизнь других».

Три вещи, по его словам, держали подразделение монолитным: честность, взаимовыручка и общая цель.

«Когда знаешь, что товарищ прикроет и поделится последним сухарём, - это и есть крепость духа. Мы были там ради одной идеи - выполнения задачи и защиты Родины».

Вернуть человека к спокойной жизни — самая сложная задача

Сегодня Николай продолжает работать с бойцами уже в статусе заместителя руководителя Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах. Главная задача - не оставить бойца спецоперации, вернувшегося домой, один на один с трудностями.

По его словам, три направления помогают вернувшимся адаптироваться: правовая поддержка, трудовая и социальная помощь, а также психологическое сопровождение. «Не все раны видны. Порой самая сложная задача - вернуть человека к спокойной жизни», — отмечает он.

Особенно востребованы юридические вопросы, но Николай уверен, что в будущем на первое место выйдет трудовая адаптация:

«Ребята хотят быть полезными. Многие стремятся продолжать служить стране уже здесь, в мирной жизни».

Решение о начале СВО - выстраданная необходимость

Николай подчёркивает, что членство в партии и совместная работа с «Единой Россией» помогли ему глубже понять, как принимаются решения, связанные с операцией и поддержкой военных.

«Единая Россия» - это политический каркас, который в критический момент обеспечил устойчивость. Я увидел изнутри, что решение о начале СВО - не эмоция, а выстраданная необходимость, основанная на многолетней защите национальных интересов. Партия сумела мобилизовать ресурсы и выстроить помощь армии».

Он отмечает, что сегодня ветераны особенно нуждаются в системных, а не разовых мерах.

«Статус, льготы, реабилитация, жильё, трудоустройство - это должно работать без задержек. И здесь огромная роль партии, у которой есть парламентское большинство. Она не просто инициирует законы, но и контролирует их исполнение».

По словам Николая Чернобровкина, участие в партийной работе после возвращения стало для него более осознанным:

«Я увидел, как партийные проекты, работа депутатов, сбор гуманитарной помощи - всё это реально поддерживает ребят на фронте. Партия - это живой организм и надёжный тыл».

Он также подчёркивает, что взаимодействие с региональной и местной властью укрепляется:

«Многие руководители - секретари первичных отделений «Единой России». Партия - мост между людьми и государством. Да, есть шероховатости, но главное - есть движение и мощная поддержка сверху».

Что помогает бойцам жить дальше

По словам Николая, после возвращения многое воспринимается иначе. Но одно остаётся неизменным - желание быть полезным и поддерживать тех, кто ещё на передовой или только вернулся домой.

«Наша задача - держать линию здесь. Чтобы ребята чувствовали: их не оставили. Чтобы они знали - дома их ждут, понимают и готовы помочь», — подводит итог он.

Партия «Единая Россия» оказывает системную и всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей, а также жителям новых регионов России. Эта помощь осуществляется через различные механизмы, включая сбор и отправку гуманитарных грузов, адресную поддержку и юридическое сопровождение.

Региональная общественная приемная «Единой России»: 143962, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, 54; +7 (495) 106-05-50, ropmo2022@gmail.com.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.