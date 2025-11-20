Ветеран СВО из Химок на форуме «Единой России»: «Готовы всецело поддержать партию и нашего главнокомандующего»

На форуме ВПП «Единая Россия» в Химках уделили особое внимание системной поддержке участников специальной военной операции. О том, как в округе помогают бойцам и их семьям, рассказал участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Ассоциация начала свою работу в Химках в марте этого года. За короткий срок она стала важным объединением для тех, кто продолжает служить обществу уже в мирной жизни.

«После фронта войти в темп мирной жизни и пройти социализацию очень трудно. „Единая Россия“ сделала все для того, чтобы у нас этот процесс проходил легче. Наша Ассоциация ветеранов СВО готова всецело поддержать и партию „Единая Россия“ и нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина», — подчеркнул Владислав Степушин.

Сегодня в Подмосковье действует более 30 мер поддержки для участников СВО: выплаты, льготы, помощь в переобучении, трудоустройстве и реабилитации. Депутаты «Единой России» продолжают улучшать эти меры, опираясь на запросы самих военнослужащих.

Участники Ассоциации активно развиваются профессионально. Так, химчане Александр Александров и Шамиль Хабибуллин проходят обучение по региональной программе «Герои Подмосковья» и уже определились с направлениями своей будущей деятельности.

Ассоциация активно помогает бойцам на передовой. Благодаря их совместной работе с фондом «Защитники Отечества», комитетом семей воинов Отечества и «Боевым братством» из Химок отправлено более 600 тонн гумгрузов.

Не менее важное направление — сохранение памяти о героях. На форуме отметили высокие результаты программы «Успех V единстве поколений», в рамках которой провели свыше 2 тысяч патриотических мероприятий.