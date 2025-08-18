Ветеран СВО готовится к Кубку мира

Ветеран СВО, чемпион мира по паралимпийскому пауэрлифтингу Игорь Старовойт готовится к Кубку мира — для бойца изготовили уникальный спортивный протез, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В августе 2022 года Игорь вступил в ряды легендарной 45-й гвардейской бригады спецназа ВДВ. В октябре того же года, в ходе выполнения боевого задания, Игорь получил ранение, приведшее к ампутации ноги. Несмотря на полученную травму Игорь продолжает активную жизнь, являя собой пример мужества и стойкости.

Сейчас Игорь готовится к Кубку мира, и для работы ему нужны специальные протезы.

«Обратился в „Единую Россию“ за помощью в получении спортивного протеза — беговой модели. Вопрос был решен быстро, протез качественный, комфортный, ни разу не подвел», — отметил Игорь.

Протез изготовили в Центре ортопедии и протезирования в Реутове по инициативе и за счет средств руководителя организации, председателя общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Андрея Лазарева. Протез разработан именно для занятий спортом — легкий, прочный и позволяет бегать.

Спортсмен отметил, что поддержка ребят, вернувшихся с ранениями, идёт на высоком уровне. Протезирование — бесплатное, у большинства как минимум два протеза: сначала базовый, затем — спортивный или специализированный.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Филипп Науменко ознакомился с производством современных протезов и пообщался с участником специальной военной операции.

«Игорь — настоящий пример твёрдости духа. Несмотря на полученные ранения он вернулся к активной жизни, добился выдающихся успехов в спорте, участвует в патриотических проектах и помогает в адаптации участникам СВО. Благодарю сотрудников Центра ортопедии и протезирования за помощь пациентам. С 2020 года они изготовили более 1,5 тысяч протезов с применением самых передовых технологий, в том числе 250 из них для участников специальной военной операции со всей России, позволяя людям возвращаться к полноценной жизни», — отметил Филипп Науменко.

Директор Центра ортопедии и протезирования Андрей Лазарев сообщил, что в центре помощь может получить любой желающий.

«Мы сопровождаем человека на всех этапах: от оформления документов до изготовления и обучения ходьбе. При наличии всех комплектующих, процесс занимает около двух недель. Сегодня мы передали спортивный протез бойцу, который активно занимается спортом. Мы познакомились с ним на соревнованиях и решили поддержать — он действительно достойный, целеустремлённый человек», — подчеркнул Андрей Лазарев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.