Региональная программа «Герои Подмосковья» — не просто обучение, а инструмент, который помогает и развиваться самому, и поддерживать других, сообщил РИАМО финалист программы, ветеран СВО, лейтенант запаса Игорь Какушкин.

«Для меня участие в программе — логичное продолжение пути, который начался еще 2 года назад. Тогда я проходил реабилитацию, участвовал в программе „Время героев“ и понял, что хочу двигаться дальше — помогать другим. Завел Telegram-канал, где рассказываю ребятам, что, несмотря на травмы и трудности, можно жить полноценно и идти вперед», — рассказал Какушкин.

По словам офицера, он своим примером хочет показать, что можно добиться любой цели, какой бы путь ни выбрал человек — в политике, волонтерстве, бизнесе или культуре. Главное — быть лучшим в своем деле.

Ветеран СВО выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за идею данных программ, а также губернатору Московской области Андрею Воробьеву и вице-губернатору региона Марии Нагорной, которая курирует «Героев Подмосковья».

«Мы учимся на действительно уникальной площадке, и далеко не у всех регионов есть такие возможности. Все сделано на высоком уровне, и я благодарен за возможность быть частью этого проекта», — заключил Какушкин.

Проект «Герои Подмосковья» предоставляет участникам шанс обрести новые компетенции, усовершенствовать навыки руководства и продвинуться по карьерной лестнице как в государственных структурах, так и в частных компаниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

