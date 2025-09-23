Ветеран СВО Дмитрий Воробьев назначен советником главы Солнечногорска

Команда администрации городского округа Солнечногорск пополнилась новым специалистом. Советником главы округа стал житель города, ветеран специальной военной операции Дмитрий Воробьев. Он прошел финальный отбор и обучение в Мастерской управления «Сенеж» по программе «Герои Подмосковья», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Дмитрий Воробьев имеет уникальный опыт: долгие годы он посвятил защите интересов страны, в том числе в зоне специальной военной операции. По словам главы муниципалитета, такие качества, как командная работа и ориентация на результат, особенно востребованы в деятельности городской администрации.

«Наша главная задача на старте — дать максимально полное понимание всей многогранной работы муниципалитета. Он будет погружаться во все направления, потому что для эффективной работы нужно видеть картину в целом: от коммунального хозяйства и благоустройства (а это, как мы знаем, более 80% запросов жителей) до взаимодействия с Советом депутатов. Уверен, что его взгляд и опыт будут крайне полезны», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В течение года Дмитрий Воробьев будет проходить образовательную программу, знакомиться с коллегами и жителями, а также погружаться во все ключевые направления работы муниципалитета под наставничеством главы округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.