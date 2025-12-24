Ветеран СВО Бронников: в «Героях Подмосковья» ощущаются братство и поддержка

«В любой момент можно обратиться за советом. Есть ребята с экономическим опытом, есть те, кто работал с госзакупками, есть те, кто уже занимал должности в муниципалитетах. Этот опыт можно использовать, посоветоваться, всегда есть к кому обратиться», — сказал Бронников.

Он уточнил, что разные воинские звания на общение никак не влияют. В программе это работает по-другому.

«Если ты был там и прошел через войну, на звания уже никто не смотрит», — пояснил ветеран СВО.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.