Ветеран СВО Бронников: обучение в «Героях Подмосковья» устраивает полностью

Программа обучения в «Героях Подмосковья» устраивает полностью, иногда информации даже слишком много. Поэтому не всегда хватает времени все сразу усвоить, сообщил РИАМО старший лейтенант, ветеран СВО, участник программы Александр Бронников.

«График действительно плотный: четыре очных модуля по одному дню, занятия с семи утра до девяти вечера, лекции, семинары. Между очными модулями — стажировка и постоянные вебинары», — сказал Бронников.

Он добавил, что обучение занимает достаточно много времени, но участники программы стараются все усваивать, а затем уже применять полученные знания на практике.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

