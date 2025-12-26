Ветеран СВО Бронников назвал программу «Герои Подмосковья» очень продуманной

В Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», которую проходит старший лейтенант, ветеран СВО Александр Бронников. Участник программы рассказал РИАМО, что обучение оказалось очень продуманным и интересным.

«В целом и организация, и сам материал — очень продуманные. Все сделано основательно. Причем если после первого модуля у нас были какие-то пожелания, замечания, то уже во втором модуле их учли», - отметил Бронников.

По словам ветерана СВО, организаторы программы сделали все, чтобы даже в организационных моментах участники чувствовали себя очень комфортно.

«Организаторы — действительно молодцы», - добавил ветеран СВО.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.