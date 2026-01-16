Герой Подмосковья — это человек, который осознанно встал на защиту Родины. Он идеологически поддерживает курс президента РФ Владимира Путина, базовые традиционные ценности и не будет сломлен ни при каких обстоятельствах, защищая свои ценности — от семьи до культуры и языка, рассказал РИАМО ветеран СВО, сержант запаса, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Александров.

«Если попытаться коротко объяснить, что для меня значит „Герой Подмосковья“, то я бы сказал так: это человек, который, принимая решение участвовать в специальной военной операции, не ждал никакой отдачи, не рассчитывал на благодарность или выгоду. Он шел туда с другими мыслями. Для меня Родина начинается с родителей. С тех, кто тебя родил, вырастил, воспитал. Отсюда и само слово — Родина. Родной язык, родные люди, культура», — высказался Александров.

О программе

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

