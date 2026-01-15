Ветеран СВО Александров: «Герои Подмосковья» адаптируют к гражданской жизни

Программа «Герои Подмосковья» помогает адаптироваться к гражданской жизни после возвращения со спецоперации. Человек социализируется, начинает активно общаться с населением, рассказал РИАМО ветеран СВО, сержант запаса, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Александров.

«Кто-то проходит стажировку, кто-то уже трудоустроился, и в любом случае это постоянное взаимодействие с людьми. Это публичные выступления, это умение доносить свою позицию. Человек раскрывается, появляются новые грани, которые раньше могли быть скрыты», — отметил Александров.

По его словам, знания, получаемые по программе, можно активно использовать и в повседневной жизни. Участники проекта помогают людям разобраться в сложных и спорных вопросах, в которых они раньше и сами ничего не понимали.

«Нам все это подробно разъяснили, дали доступную информацию, и теперь мы можем передавать это дальше», — поделился участник проекта.

О программе

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.