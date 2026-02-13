Ветеран спецоперации провел встречу с курсантами в Одинцовском округе

В учебно-методическом центре «Авангард» продолжается традиция приглашения выдающихся гостей. 10 февраля в рамках проекта «Встреча с Героем» курсанты встретились с ветераном специальной военной операции, командиром отделения сбора и эвакуации раненых Кириллом Моисеенко.

Во время встречи Моисеенко рассказал о своей работе в зоне спецоперации и поделился личным опытом. Он подчеркнул, что патриотизм — это не громкие лозунги, а ежедневная преданность и ответственность.

«Говорил о СВО без прикрас. Очень важно, чтобы ребята понимали: история страны пишется сейчас, и их роль в ней — ключевая. Передаю парням всё, что узнал и чему научился сам. Чтобы к моменту, когда станут защитниками, были готовы и духом, и телом», — отметил спикер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.