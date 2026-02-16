Ветеран спецоперации провел урок мужества для школьников Балашихи

Член Ассоциации ветеранов специальной военной операции Дмитрий Бородин 16 февраля встретился со школьниками Балашихи и провел для них урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ветеран специальной военной операции Дмитрий Бородин рассказал учащимся о своем жизненном пути, службе и боевом товариществе. Он подчеркнул важность патриотизма, гражданской ответственности и сохранения исторической памяти.

Особое внимание Бородин уделил значению поддержки военнослужащих и уважения к подвигу защитников страны. Школьники смогли задать вопросы и получить ответы из первых уст.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции работает в Балашихе с марта 2025 года. Организация оказывает комплексную поддержку ветеранам СВО и их семьям, помогает с трудоустройством, медицинским, психологическим и юридическим сопровождением, а также занимается патриотическим воспитанием молодежи и содействует адаптации ветеранов к мирной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.