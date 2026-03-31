Ветеран Шарин: программа «Герои Подмосковья» помогает бойцам вернуться в социум
Региональная программа «Герои Подмосковья» позволяет военнослужащим вернуться в социум, сообщил РИАМО участник программы, ветеран спецоперации Максим Шарин.
«Если говорить о смысле программы, то, на мой взгляд, это сочетание. Это и про карьеру, и про возвращение в социум, и про возможность приносить пользу», — сказал капитан запаса.
Ветеран СВО добавил, что при этом в ходе обучения каждому участнику программы необходимо быть честным перед самим собой. Эффективный в бою человек не всегда автоматически становится эффективным управленцем. Для этого нужен бэкграунд, знания, подготовка.
О программе
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.
Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.
«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.
