Вел огонь в одиночку: командир штурмовиков рассказал, как освобождают Курахово

Штурмовик Ярс рассказал о боях за Курахово и героизме российских бойцов

Командир российской штурмовой роты с позывным Ярс рассказал о героизме бойцов при освобождении города Курахово в ДНР и том, как проходит штурм, сообщает RT .

Полное освобождение города Курахово откроет российским войскам путь на другие ключевые направления, отмечается в сообщении.

Как рассказал Ярс, один из его бойцов родом с Камчатки с позывным Авача — в честь Авачинского вулкана — в одиночку смог «навести шороху» в тылу ВСУ. Это произошло во время штурма очередной лесополосы на подходе к Курахову. Авача шел вместе с товарищами, их группу накрыла украинская артиллерия, но ему одному удалось проскочить через линию фронта.

«Украинские солдаты думали, что с ними перестреливается целая группа, а Авача вел огонь в одиночку», — отметил Ярс.

Что касается противника, то, по оценке Ярса, там пока воюет достаточно мотивированных людей. Командир роты также рассказал, что при зачистке Курахова часто обнаруживают «потеряшек» — отбившихся от своих украинских солдат.

«Под Курахово у нас был полукотел. Карман. Но они не все пытаются убежать сломя голову, сопротивляются», — отметил Ярс.

Он также рассказал, как российский боец с позывным Кучер в течение 12 дней удерживал «опорник», хотя у него была перебита рука и повреждены ноги, началось воспаление, он потерял много крови, но не сдался.

«Я даже не знаю, как назвать такие случаи. Героизм? Но для них это работа», — подчеркнул Ярс.

Сам командир штурмовиков, который с осени ведет борьбу за Курахово, был сильно ранен во время контратаки украинцев — тогда российские позиции целый день «утюжила» вражеская артиллерия и дроны.

«Я думал — все. Из меня кровь, как из кабана, начала хлестать», — рассказал Ярс, добавив, что, сначала боль не чувствуется. Ему удалось выбежать из-под огня и добраться до точки, где ему перевязали раны.

Ранее сообщалось, что при зачистке Курахова от боевиков ВСУ были обнаружены тела почти 30 мирных жителей с пулевыми ранениями.