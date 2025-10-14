Вдову Героя России Анастасию Потапову из Балашихи поздравили с Днем многодетной семьи

«В этом году впервые 11 октября мы празднуем День многодетной семьи. Это важная дата, благодаря которой мы будем больше обращать внимание на такие семьи, на помощь, которая им требуется, на их поддержку. Мы поздравили с этим праздником супругу Героя России, к сожалению, погибшего в ходе специальной военной операции. И для нас особенно важно оказать внимание и участие Анастасии, которая одна воспитывает троих детей, показать ей, что мы рядом», — сказала Наталья Алимова.

Анастасия Потапова воспитывает трех дочерей — Ангелину, Еву и младшую Софью. Семье предоставляются различные меры социальной поддержки.

«Софии два с половиной года, она родилась после гибели мужа, сейчас она ходит в садик. Средней дочке Еве восемь лет. Она с трех лет занимается художественной гимнастикой, имеет спортивные разряды, занимает призовые места. Очень увлечена этим делом, я думаю, это такая ярко выраженная черта ее характера, как у папы. А старшая дочка заканчивает девятый класс, у нее есть проблемы со здоровьем, и нам очень помогают с обследованиями, отвечают на любые медицинские вопросы. В целом, чувствуется поддержка города во многих сферах, и это очень ценно и приятно», — поделилась Анастасия Потапова.

Александр Потапов был старшим лейтенантом, служившим в 604-м Центре спецназначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, не раз участвовал в сложных операциях. Его жизнь трагически оборвалась в августе 2022 года при эвакуации мирного населения из-под артиллерийского обстрела. В сентябре того же года ему посмертно было присвоено звание Героя России.

День многодетной семьи — новый праздник для Подмосковья. Его утвердили депутаты Московской областной Думы на заседании 9 октября. День многодетной семьи в Московской области будут ежегодно отмечать 11 октября. Дата приурочена ко Дню памяти преподобных Кирилла и Марии — родителей преподобного Сергия Радонежского.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.