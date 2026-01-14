Вдова бойца СВО загадочно умерла в день его похорон в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском 13 января прошла церемония прощания с Татьяной Шишиной. Эта энергичная и полная жизни танцовщица неожиданно умерла в день похорон своего супруга, участвовавшего в специальной военной операции. Ее тело без признаков жизни было найдено в квартире родственниками, сообщает E1.RU .

По словам близких, с момента получения известия о смерти мужа Татьяна была глубоко опечалена, но старалась не показывать свою боль 11-летней дочери. Перед похоронами вдова организовала все для траурной церемонии, однако сама не смогла проводить Сергея в последний путь.

Сергей провел в зоне СВО чуть более года. За это время он получил ранение и на месяц возвращался домой на реабилитацию, после чего снова отправился на фронт. Татьяна часто плакала и сильно беспокоилась, когда долго не могла связаться с мужем.

Шишин погиб 26 декабря. Прощание было назначено на 8 января в 14:00, но вдова солдата, к сожалению, не дожила до этого момента.

«Ночью она умерла. Все приготовила на похороны и умерла. Инсульт случился. Она очень переживала. Муж ведь», — рассказала сестра Татьяны.

Теперь 11-летняя дочь Сергея и Татьяны осталась без родителей. Опеку над ней планирует взять на себя старший брат, сын Татьяны от первого брака, которому уже более 30 лет. Он начнет заниматься оформлением документов сразу после похорон матери.

Родные сообщают, что Татьяну похоронят не рядом с ее мужем. Могила Сергея находится на Аллее славы вместе с другими солдатами, погибшими на СВО, в то время как его жена будет похоронена в другом месте на этом же кладбище.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.