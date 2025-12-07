Васичев: программа «Герои Подмосковья» дает опору и направление после СВО

Обучение по программе «Герои Подмосковья», стажировка в Минспорта и командная работа дают новые профессиональные цели и понимание будущего, сообщил РИАМО старший лейтенант, заместитель командира роты, финалист программы «Герои Подмосковья» Станислав Васичев.

«Решение идти в государственную службу принял, потому что восстановиться на военную службу из-за здоровья уже не мог. Поэтому выбрал путь гражданской госслужбы. Сейчас мы получаем навыки, изучаем нормативно-правовые акты, учимся работать в различных ситуациях, разбираемся в сфере госуправления. На практике в министерстве спорта решения пока принимать не могу — прохожу стажировку. В дальнейшем хочу трудоустроиться именно в спортивном направлении», — сказал Васичев.

Он добавил, что вернуться в мирный ритм помогала семья. Программа помогла в плане целеполагания: появляются новые задачи, новые рубежи. А возможность пройти стажировку в министерстве спорта дала понимание, куда двигаться дальше.

«Главная ценность программы — обучение и команда. Нас собрали в один круг: люди из разных сфер, с разным опытом. Это важные знакомства, важные связи. Трудоустройство — тоже сильный плюс. Это дает перспективу, стабильность, ощущение будущего. Личные задачи простые: получить компетенции, трудоустроиться, проявить себя в выбранном направлении. Хочу создать собственный проект, чтобы помогать людям в сфере адаптивного спорта», — резюмировал участник программы.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

