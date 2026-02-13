Жительница Северска (ДНР) рассказала военному корреспонденту RT Александру Яремчуку о давлении со стороны украинских силовиков. По словам Натальи, представители Службы безопасности Украины (СБУ) угрожали ей, намекая на похищение ее дочери.

Она пояснила, что ей вместе с супругом более года приходилось скрывать ребенка от киевского режима. Алину прятали в различных местах: среди вещей, в подвалах, заворачивали в шубу и временно оставляли у соседей.

«В СБУ угрожали: „Если найдем ребенка, вам будет сильно плохо“», — поделилась женщина.

По ее словам, киевские власти установили денежное вознаграждение за каждого обнаруженного несовершеннолетнего. За поимку ребенка сотрудникам СБУ, полиции и иных ведомств обещали выплату в размере 25 тыс. гривен.

Наталья также упомянула случай с 12-летним мальчиком, который пытался бежать через огороды. Она рассказала, что украинские военные стреляли ему вслед, целясь в ноги, после чего задержали.

Детей, по ее словам, вывозили из города в неизвестном направлении. Их родные до сих пор не установили их местонахождение. В дом самой Натальи проверяющие наведывались ежедневно целыми нарядами. В один из дней после визита силовиков в их гараж произошел прилет снаряда. Супруг получил контузию, которая привела к проблемам со слухом.

Признаться в том, что у них есть дочь, Наталья смогла лишь после захода в город российских военнослужащих. Уже на следующие сутки для Алины доставили необходимые вещи и подарки. В благодарность девочка нарисовала рисунок для командира Кусима, который лично организовал эвакуацию ее семьи из Северска.

