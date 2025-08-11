В Жуковском проходит акция по сбору гумпомощи для военных и детей Донбасса

19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. В преддверии этого дня «Волонтеры Подмосковья» проводят сбор необходимых вещей для военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело» активисты поздравят детей Донбасса с Днем знаний. Любой жуковчанин может принести не только гуманитарную помощь, но и канцелярские товары для школьников.

Акция будет проходить до 15 августа. Пункты гуманитарной помощи открыты по двум адресам: улица Фрунзе, дом 23, пристройка к администрации и улица Молодежная, дом 22, МЦ «Дружба».

Пункт на улице Фрунзе работает с 16:00 до 18:00, а на улице Молодежная — с 14:00 до 21:00.

Кроме этого, молодогвардейцы Жуковского запустили акцию «Собери ребенка в школу». Собирают канцтовары, школьную форму и учебники. Сбор проводится по адресу: улица Фрунзе, дом № 22А, «Дом Книги». Время приема помощи: пн-пт — с 9:00 до 20:00, сб — с 10:00 до 19:00 и вс — с 10:00 до 17:00. Сбор проводится до 30 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.