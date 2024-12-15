В Жуковском почтили память журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей

В России 15 декабря отмечают День памяти журналистов погибших при исполнении профессиональных обязанностей в горячих точках и в мирное время. Накануне этой даты памятное мероприятие в честь скорбной даты прошло в Гимназии № 1, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

На встречу с жуковскими школьниками приехал военный корреспондент, участник специальной военной операции, член Союза журналистов России, лауреат ежегодной региональной общественной премии Союза журналистов Подмосковья им. В. А. Мельникова в номинации «Общественная деятельность» Дмитрий Латынин.

Дмитрий живёт и работает в Электростали. Он практически с первого дня проведения специальной военной операции занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для военнослужащих, собирает и доставляет медикаменты для медсанбатов и госпиталей на территории СВО, а также держит связь с родителями мобилизованных находящихся в зоне боевых действий.

В 2023 году Дмитрий Латынин заключил контракт и встал в ряды участников СВО, продолжая координировать сбор гуманитарной помощи.

На встречу Дмитрий Латынин привёз образцы оборудования, в котором наши бойцы выполняют боевую задачу: каски, бронежилет, перчатки. Каждый мог примерить на себя и убедиться в том, что, например, бронежилет, который защищает солдата в бою от пуль, не такой лёгкий, как кажется на первый взгляд. Кроме того, ребята увидели и потрогали своими руками одну из модификаций беспилотника.

Дмитрий Латынин рассказал ребятам о работе военного корреспондента, о трудностях с которыми приходится сталкиваться во время сбора информации, о задачах, которые стоят перед журналистами, освещающими ход специальной военной операции. Он отметил, что работа любого журналиста требует большой самоцензуры, точности фактов и объективности. В военной журналистке ответственность за каждое сказанное и написанное слово возрастает вдвойне.

Военный корреспондент — он тоже солдат. Вместе с бойцами находится на передовой, живёт по законам военного времени и подчиняется армейскому распорядку. И вместе с солдатами и офицерами приближает победу своим оружием — словом.

Разговор с юными слушателями шёл на равных серьезно и по-взрослому. Ребята с большим интересом слушали Дмитрия Латынина, задавая по ходу общения интересующие их вопросы, и получали на них открытые и честные ответы.

Мероприятие сопровождалось музыкальными выступлениями автора-исполнителя Евгения Голикова.

Встреча с военным корреспондентом Дмитрием Латыниным была организована жуковским отделением Союза журналистов Подмосковья при поддержке Союза журналистов Подмосковья, управления образования и гимназии № 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.