сегодня в 17:45

В Жуковском отправили 5 тонн гумпомощи в зону СВО

Пять тонн гуманитарной помощи отправили 1 марта из Жуковского в зону СВО для бойцов. В сборе участвовали школы, волонтеры и общественные организации города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отправке приняли участие педагоги и учащиеся школ №7, №12 и №15, представители фонда «Крылья Беркута», объединения «Жуковский Десант», волонтеры «Жуковяза», МосГУ и жители города. Погрузку помогли организовать «Волонтеры Подмосковья» и молодогвардейцы.

Военнослужащим направили личные посылки, генераторы, дренажные насосы, тепловые пушки, медикаменты, рации, средства гигиены, масло и газ для генераторов, термобелье, маскировочные сети, антидроновые покрывала и продукты питания.

«Выражаю благодарность всем, кто не остался в стороне и помог в сборе и отправке гумпомощи», — поблагодарил глава Жуковского Андроник Пак.

Ранее, в преддверии Дня защитника Отечества, партия «Единая Россия» и молодогвардейцы провели акцию «Тепло для Героя». Активисты, депутаты фракции, члены клуба «Активное долголетие», сотрудники МФЦ и жители города собрали около тонны медикаментов, теплых вещей, продуктов и окопных свечей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.