В Жуковском идет сбор гумпомощи для военных в зоне СВО и жителей новых регионов

С 22 по 26 октября, в преддверии Дня народного единства, «Волонтеры Подмосковья» организуют акцию, направленную на сбор помощи для участников СВО и жителей новых регионов, которые нуждаются в нашей поддержке.

Жители города могут принести в пункты сбора как гуманитарную помощь для военнослужащих, так и канцелярские товары для школьников из новых регионов.

Также в перечень рекомендуемых предметов входят портативные плиты, газовые баллоны, спальные мешки, одеяла, гигиенические принадлежности и многое другое.

Каждая переданная вещь — это не просто помощь, а важный знак нашего единства и поддержки для защитников Отечества и жителей новых территорий.

Пункты приема гуманитарной помощи в Жуковском открыты по двум адресам: улица Фрунзе, 23 (пристройка к администрации) с 16:00 до 18:00 и улица Молодежная, 22, МЦ «Дружба» с 14:00 до 21:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.