В воздушном пространстве Ленобласти объявлена опасность БПЛА
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — говорится в сообщении.
Губернатор предупредил о возможном понижение скорости мобильного интернета.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к городу сбито шесть беспилотников.