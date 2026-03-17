В воздушном пространстве Ленобласти объявлена опасность БПЛА

сегодня в 05:17

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале .

Губернатор предупредил о возможном понижение скорости мобильного интернета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к городу сбито шесть беспилотников.