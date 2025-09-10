В Воскресенске открыли мемориальную доску в честь участника СВО

В городском округе Воскресенск в МОУ «Лицей им. Стрельцова П. В.» состоялось открытие мемориальной доски Михаилу Преснову, погибшему в сентябре 2024 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На открытии мемориальной доски присутствовали родные погибшего, представители общественных организаций, депутаты, педагоги и ученики лицея. Указом Президента Российской Федерации за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Михаил Васильевич посмертно награжден орденом Мужества.

Михаил Васильевич окончил лицей в 1977 году. Он учился в спортивном классе лицея, занимался десятиборьем, был членом команды Московской области во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». Его жизнь была посвящена службе Родине: после срочной службы в пограничных войсках он прошел сержантскую школу и выполнил интернациональный долг в Афганистане. Вернувшись в Воскресенск, он до последних дней активно занимался патриотическим и спортивным воспитанием молодежи.

«Он много сделал для того, чтобы развивалось патриотическое воспитание в нашем округе, был активным участником Совета ветеранов. Память о нем будет вечна», — подчеркнул председатель Совета ветеранов городского округа Воскресенск Василий Дацюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.