В Воронежской области отбили атаку беспилотников

сегодня в 23:59

Жители Воронежской области увидели взрывы в небе над регионом

В Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местные медиа.

Всего было слышно 4-6 взрывов, предварительно уже сбито несколько воздушных целей. Пожаров и разрушений на земле нет, сказано в сообщении.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что дежурными силами ПВО в одном из районов области был обнаружен и уничтожен украинский БПЛА.

Пострадавших и разрушений также не фиксировали.