В Твери один человек погиб при падении обломков БПЛА в жилой дом

сегодня в 04:47

Один человек погиб, один ранен при атаке дронов ВСУ на Тверь

В Твери в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в окна многоэтажного жилого дома погиб один человек. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

По данным властей, возгорание, возникшее после удара, было оперативно ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями.

«В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир 9-го этажа многоквартирного дома. Из соседней квартиры спасен пострадавший. Один человек погиб. Жители соседних квартир оперативно эвакуированы, им оказывается необходимая помощь», — написал Королев.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

