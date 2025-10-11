В Центре реабилитации в Сергиевом Посаде венчались ветеран СВО и его невеста

В День памяти преподобного Сергия Радонежского 8 октября в Сергиевом Посаде прошло венчание в храме при при Центре реабилитации имени Мещерякова. Александр Голубев, лишившийся зрения в зоне СВО, обрел свое счастье с Екатериной, которая также не видит. Пара вместе преодолела нелегкий путь к восстановлению здоровья.

В центре они не просто прошли реабилитацию, но и освоили новые профессии благодаря программе переобучения. Теперь у Александра есть мечта — жить и работать в Подмосковье.

Священный обряд бракосочетания прошел в уютном храме, который находится на территории Сергиево-Посадского дома-интерната для слепоглухих детей и молодых инвалидов. Следуя традиции, новобрачные после церемонии поднялись на колокольню и совершили колокольный звон, ознаменовав тем самым старт их новой жизни.

Поздравить молодоженов пришли их друзья и сослуживцы, которые также находятся на реабилитации в Центре им. Мещерякова. Для многих из них это место стало родным домом, где они находят понимание и поддержку.

Завершился торжественный день праздничным фуршетом и классической музыкой в исполнении педагогов из местной музыкальной школы. Атмосфера праздника наполнила сердца гостей теплом и радостью, демонстрируя, как важна в ключевые моменты жизни поддержка друзей и близких.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.