сегодня в 17:20

В центре «Ясенки» под Подольском участники СВО начали осваивать дайвинг

Первые занятия по дайвингу для участников СВО прошли в реабилитационном центре «Ясенки». В бассейне с опытными инструкторами тренируются по два ветерана.

В первую очередь новички осваивают снаряжение, правила поведения и навыки общения под водой. Выполняют пробные погружения.

Ветеран СВО Александр Несмачный пришел на второе занятие. Отметил, что уже получается гораздо лучше. Он начал задумываться о получении сертификата инструктора.

«Хочется этим заниматься более серьезно. Очень интересно», — поделился Александр.

Занятия бесплатно проводят инструкторы московского дайвинг-центра. Инструктор Владимир Боговцев рассказал, что давно была такая идея, поэтому были рады, когда с ним связались из «Ясенок» и предложили приехать.

«Занятие можно отнести к реабилитации. Но в первую очередь это эмоциональная поддержка ветеранов. Во время погружения под воду они отвлекаются от всех проблем», — прокомментировал директор центра «Ясенки» Михаил Маслов.

Бассейну в центре «Ясенки» — почти год. С момента открытия здесь инструкторы ЛФК ежедневно проводят групповые и индивидуальные тренировки с участниками СВО. Михаил Маслов отметил, что занятия в бассейне способствуют более быстрому выздоровлению.

Бассейн в «Ясенках» построили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке регионального министерства социального развития.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.