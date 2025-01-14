В трех аэропортах России сняли введенные после атаки БПЛА ограничения

В Казани, Нижнекамске и Бугульме сняли ограничения в аэропортах

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на работу в аэропортах. Их вводили для обеспечения безопасности гражданских судов, сообщает Росавиация.

Во время действия ограничений четыре самолета сели на запасные аэродромы — два самолета, летевших в Казань, и борты, следовавшие в Бугульму и Нижнекамск.

Ранее ограничения на работу сняли в воздушных гаванях Ульяновска (Баратеевка) и Саратова (Гагарин). 14 января ограничения также вводились в аэропортах Пензы, Калуги, Тамбова и Уфы.

Прошедшей ночью Россия подверглась самой массированной атаке БПЛА в наступившем году — в регионах страны сбили более 200 дронов. Беспилотники также уничтожали на территории Казани и Альметьевска.