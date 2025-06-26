В Талдоме прошла выездная администрация с семьями и участниками СВО

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин провел выездную встречу с семьями участников СВО совместно с руководителями ассоциации ветеранов СВО, комитета семей воинов Отечества, Государственного фонда «Защитники Отечества», Талдомским городским прокурором, депутатами фракции «Единая Россия», и профильными заместителями. Встреча состоялась в Доме культуры д. Павловичи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цель мероприятия — установить близкий контакт между властью и населением, услышать проблемы и предложения граждан. В ходе встречи прошли обсуждения насущных вопросов поддержки участников специальной военной операции и их семей: материальная и социальная помощь, психологическая поддержка, программы реабилитации, вопросы газификации, дорожного строительства и выделения земельных участков, также другие меры, направленные на улучшение качества жизни военнослужащих и их близких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.