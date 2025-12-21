В Сумской области идет эвакуация жителей

сегодня в 11:39

Украинские власти активизировали процесс вывоза населения из Краснопольского района Сумской области. Предварительно известно, что российские войска пересекли границу в районе села Грабовское, находящегося вблизи российско-украинской границы, сообщает Газета.ru .

«Сегодня из Краснопольской общины бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации», — сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров

Григоров уточнил, что все эвакуированные были доставлены во временный пункт размещения. Он подчеркнул, что причиной принятия такого решения стало продвижение российской армии.

18 декабря глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что 18 населенных пунктов в Сумской области перешли под российский контроль. Герасимов отметил, что после освобождения Курской области от украинских сил, ВС РФ приступили к созданию буферной зоны в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

