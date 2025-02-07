В Ступино стартовала акция по сбору помощи бойцам СВО

В городском округе Ступино стартовала масштабная благотворительная акция «Доброе дело — нашим защитникам», направленная на сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Инициатива реализуется движением «Волонтеры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

С 5 по 12 февраля в специально организованных пунктах сбора жители Ступино могут передать все необходимое для бойцов: теплую одежду и обувь, продукты питания длительного хранения, медикаменты, средства гигиены, а также инструменты и другие нужные вещи. Полный список можно посмотреть в группе волонтеров во «ВКонтакте».

«Каждый из нас может внести свой вклад в поддержку наших защитников. Эта акция — это выражение нашей благодарности и солидарности с теми, кто стоит на страже нашей Родины», — отмечают волонтеры.

Пункты сбора гуманитарной помощи организованы на базе муниципальных учреждений: в центре гражданско-патриотического воспитания «Армеец» на Пушкина, 101, в ПМК «Романтик» на Куйбышева, 63 и в молодежном центре на улице Службина, 8.

«Мы призываем всех неравнодушных жителей присоединиться к нашей акции. Давайте вместе окажем поддержку нашим бойцам и покажем, что мы едины», — обращаются волонтеры.

Собранная гуманитарная помощь будет передана военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.