В Ступино передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Новый автомобиль повышенной проходимости отправится на Курское направление. Это не первая машина, переданная бойцам. Михневцы Алексей и сын служат добровольцами с 2022 года.

«Машина — очень большая помощь. Спасибо главе, депутатам и волонтерам за все, что они для нас делают, — сказал Алексей. — Мы неоднократно обращались за помощью в муниципалитет, к землякам — всегда находим поддержку. Техника на фронте помогает спасать жизни, вовремя доставляя необходимые грузы и транспортируя раненых».

Участники встречи также обсудили ход спецоперации, деятельность местного отделения партии «Единая Россия», Ассоциации ветеранов СВО и волонтерского штаба.

«У нас более 800 участников СВО. За каждой семьей наших героев закреплены сотрудники администрации, депутаты. Мы оперативно реагируем на запросы защитников и их близких, — отметил Сергей Мужальских. — Решимость и мужество наших ребят вдохновляют нас и служат примером для будущих поколений. Помощь героям, безопасность и благополучие их родных — первоочередная задача для нас в тылу».

С начала года в зону проведения спецоперации волонтеры отправили свыше 14 тонн гуманитарного груза.

Напомним, волонтерский штаб работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101. В общественную приемную партии можно обратиться по адресу: г. Ступино, пр. Победы 14.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.