В списке погибших на Украине наемников нашли советников из США, ФРГ и Британии

После взлома российских хакеров стали известны списки погибших наемников на Украине, в которых также указаны иностранные инструкторы и советники из США, Германии и Великобритании, сообщает Mash .

Ранее хакеры взломали рабочую почту украинского офицера и получили доступ к базе данных об убитых, а также журналам боевых действий и рапортов. Выяснилось, что в ходе боевых действий погибли/пропали около 3 тыс. иностранных наемников ВСУ.

Так, среди них — советник по безопасности из Великобритании Райан Эванс (погиб под Краматорском), атташе посольства и военный советник из США Ричард Кирлин (найден мертвым в отеле), американский инструктор Майк Меоли (погиб в госпитали после ДТП в тылу), советник и инструктор из Германии Димитриос Феррара и советник по безопасности из Великобритании Джонатан Шенкин (оба погибли).

Кроме того, часть иностранных наемников ВСУ погибли при «огне по своим» или в результате несчастных случаев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.